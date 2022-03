Rencontre avec Julia Kristeva Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Rencontre avec Julia Kristeva Station Ausone, 7 avril 2022, Bordeaux. Rencontre avec Julia Kristeva

Station Ausone, le jeudi 7 avril à 18:00

>>> Rendez-vous à la Station Ausone. >>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/TA928lj](https://cutt.ly/TA928lj) “Pour célébrer le bicentenaire de la naissance du célèbre écrivain russe, né le 30 octobre 1821, l’auteure propose une analyse de son oeuvre, de ses romans polyphoniques et de ses personnages extravagants, tout en l’actualisant à la lumière des événements des XXe et XXIe siècles.” ©Electre 2022 >>> La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) Entrée libre dans la limite des places disponibles. L’événement aura lieu dans le respect des règles sanitaires.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. L’événement aura lieu dans le respect des règles sanitaires.

Venez rencontrer Julia Kristeva à l’occasion de la sortie de son livre “Dostoïevski face à la mort, ou le sexe hanté du langage” aux éditions Fayard. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T18:00:00 2022-04-07T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Station Ausone Adresse 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Station Ausone Bordeaux Departement Gironde

Station Ausone Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Rencontre avec Julia Kristeva Station Ausone 2022-04-07 was last modified: by Rencontre avec Julia Kristeva Station Ausone Station Ausone 7 avril 2022 bordeaux Station Ausone Bordeaux

Bordeaux Gironde