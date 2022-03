Rencontre avec Juan Mayorga Instituto Cervantes de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Le dramaturge espagnol Juan Mayorga vient nous parler de son oeuvre Le garçon du dernier rang, peut-être son oeuvre la plus populaire et la plus représentée. Une oeuvre, dit Juan Mayorga, sur le plaisir de regarder la vie des autres et sur les risques de confondre la réalité avec l’imaginaire, une oeuvre qui transforme en théâtre l’imagination. Enfin, une oeuvre pour ceux qui choisissent le dernier rang : celui d’où on peut voir tous les autres.

Entrée libre dans la mesure des places disponibles – Conférence en espagnol

