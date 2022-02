Rencontre avec Juan Asensio Aix-en-Provence, 24 mars 2022, Aix-en-Provence.

Rencontre avec Juan Asensio Villa Acantha 9 Avenue Henri Pontier Aix-en-Provence

2022-03-24 18:30:00 18:30:00 – 2022-03-24 21:00:00 21:00:00 Villa Acantha 9 Avenue Henri Pontier

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Il ne travaille pour aucun journal, pour aucune maison d’éditions. Il n’est professeur dans aucune université, n’est le chroniqueur d’aucune émission télévisée.

Depuis 2004, Juan Asensio publie en toute indépendance des critiques littéraires sur le blogue qu’il a fondé : « Stalker ». Des centaines de notes de lecture dans lesquelles ce tonitruant pamphlétaire étrille les fausses gloires littéraires d’aujourd’hui. Ce sont cependant l’admiration et l’enthousiasme qui prévalent chez ce lecteur infatigable, dont l’éclectisme nous fait côtoyer tour à tour les livres de Bernanos, Conrad et Léon Bloy, des contemporains comme Roberto Bolaño, Cormac McCarty et Sebald, en passant par les grands classiques de la science-fiction.



Inlassablement, Juan Asensio mène également un travail salutaire et salubre de réhabilitation des chefs-d’œuvre méconnus ou carrément oubliés de la littérature.

Un exemple revigorant de ce que fut la critique littéraire et de ce qu’elle n’est plus que trop rarement.

Rencontre avec Juan Asensio, à la Villa Acantha. Il est l’auteur notamment de La Critique meurt jeune (Le Rocher), La Chanson d’Amour de Judas Iscariote (Le Cerf) et Le Temps des livres est passé (Ovadia)

