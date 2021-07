Toulouse Bibliothèque Bonnefoy Haute-Garonne, Toulouse Rencontre avec John Lavoignat Bibliothèque Bonnefoy Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Bibliothèque Bonnefoy, le samedi 11 septembre à 10:00

Samedi 11 septembre à 10h Bibliothèque Bonnefoy John Lavoignat a commencé à écrire dès la fin de ses études de philosophie et vit en région toulousaine. Il présente le petit cafard de maman, sorti chez l'étagère du bas ; son dernier album qui ose aborder avec délicatesse, poésie et drôlerie la dépression parentale, du point de vue de l'enfant. Dans le cadre de la journée portes ouvertes du Centre culturel Bonnefoy – séance dédicace avec la librairie Ombres Blanches.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T10:00:00 2021-09-11T12:00:00

