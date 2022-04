Rencontre avec Joël Frémiot, artiste et Nicole Boussard Issoudun Issoudun Catégories d’évènement: Indre

Issoudun Indre Issoudun Le musée poursuit l’exploration du travail de l’artiste Thierry-Loïc Boussard (1950-2012) en déployant la revue « Cahier » qui s’est développée entre 1976 et 1981 par un collectif d’artistes dont il était l’initiateur. Composé de T.L. Boussard, Michel Dupuy, Joël Frémiot, James Poniard et Isaac Pomié, ce collectif s’est ouvert à d’autres artistes en fonction du thème proposé.

Exposition présentée jusqu'au 8 mai 2022. Autour de l'exposition Thierry-Loïc Boussard & la revue Cahier : Rencontre avec Joël Frémiot, artiste, et Nicole Boussard. musee@issoudun.fr +33 2 54 21 01 76 https://www.museeissoudun.tv/

Exposition présentée jusqu’au 8 mai 2022. © Collection Bibliothèque municipale de Bourges – Don Nicole Boussard 2019

