Station Ausone, le mardi 29 mars à 18:00

>>> Rendez-vous à la Station Ausone. >>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/JO4MHFH](https://cutt.ly/JO4MHFH) “Avril 1999, à Mount Pleasant, dans le New Hampshire. Le corps d’Alaska Sanders est découvert près d’un lac. Onze ans plus tard, l’affaire prend une nouvelle tournure lorsque le sergent Perry Gahalowood, convaincu d’avoir élucidé le crime à l’époque, reçoit une lettre anonyme troublante. Avec l’aide de son ami Marcus Goldman, il tente de faire la lumière sur ce meurtre. » ©Electre 2022 >>> La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe vaccinal et port du masque obligatoires. Crédit photo ©Anoush Abrar

Entrée libre, passe sanitaire et port du masque obligatoires

Venez rencontrer Joël Dicker à l’occasion de la sortie de son livre « L’Affaire Alaska Sanders » aux éditions Rosie&Wolfe. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

