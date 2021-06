Nantes Café-Librairie les Boucaniers Loire-Atlantique, Nantes Rencontre avec Jika Café-Librairie les Boucaniers Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Rencontre avec Jika Café-Librairie les Boucaniers, 18 juin 2021

Horaire : 18:00

Gratuit : non Les éditions Rouquemoute, à l’occasion de la sortie de la bande dessinée « Pédale « ! de Ludovic Piétu et Jika, organise une séance dédicace avec Jika. La prévente de cette BD sur KissKissBankBank a connu un joli succès, à tel point qu’avant sa sortie officielle en librairies le 4 juin dernier, une réimpression de l’album a dû être relancé. Cette bande dessinée inclusive et autobiographique évoque la quête d’identité sexuelle de l’auteur Ludovic Piétu : ses questions d’enfances, ses inquiétudes d’ado… Puis son coming out. Ludovic Piétu revient sur son parcours 20 ans après avec un œil amusé et bienveillant. Café-Librairie les Boucaniers 6 allée Susan Brownell Anthony Île de Nantes Nantes

