Rencontre avec Jérôme Garcin Station Ausone Bordeaux, mercredi 21 février 2024.

Rencontre avec Jérôme Garcin Venez rencontrer Jérôme Garcin à l’occasion de la sortie de son livre « Écrire et dire » aux éditions des Équateurs. Mercredi 21 février, 18h00 Station Ausone

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-21T18:00:00+01:00 – 2024-02-21T19:30:00+01:00

Fin : 2024-02-21T18:00:00+01:00 – 2024-02-21T19:30:00+01:00

Rendez-vous à la Station Ausone.

Retrouvez le livre https://urlz.fr/piTx

“J. Garcin évoque les deuils qui l’ont frappé enfant et adolescent, sa passion des chevaux et les figures familiales dont il a fait des personnages de roman. Il aborde également son métier de critique. Ces écrits sont extraits des cinq entretiens réalisés par C. Broué pour l’émission A voix nue, sur France Culture. » ©Electre 2024

La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat https://www.youtube.com/LibrairieMollat

Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://urlz.fr/piTx »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Bienvenue sur la chau00eene Youtube de la librairie Mollat, premiu00e8re librairie indu00e9pendante de France, cru00e9u00e9e en 1896 u00e0 Bordeaux. Retrouvez en vidu00e9o nos portraits et rencontres avec les auteurs qui font l’actualitu00e9 littu00e9rature, sociu00e9tu00e9, BD, histoire, philosophie, etc. ; Du00e9couvrez les playlists ru00e9alisu00e9es par nos libraires pour du00e9couvrir les auteurs phares et penser le monde. Rendez-vous sur mollat.com, la plus ru00e9elle des librairies virtuelles, pour toutes vos envies de lecture. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « librairie mollat », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.googleusercontent.com/ytc/AIf8zZRGKFbAOdoU8Cl0IrbgcdjfnPbUhttR_eP3f5IGTQ=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UChlgQPMcuuhz4WchHqMIxBQ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 900}, « link »: « https://www.youtube.com/LibrairieMollat »}]