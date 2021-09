Bordeaux Station Ausone Bordeaux, Gironde Rencontre avec Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Cassely Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

>>> Rendez-vous à la Station Ausone ou en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://cutt.ly/SWoG3yy](https://cutt.ly/SWoG3yy) >>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/0ElTrvw](https://cutt.ly/0ElTrvw) “Dans cet essai, les auteurs rendent compte des réalités économiques, culturelles et sociales de la France. Ils donnent à voir le quotidien des Français, les différents modes de vie et pratiques culturelles d’une région à l’autre.” ©Electre 2021 Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe sanitaire et port du masque obligatoires.

Venez rencontrer Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Cassely à l’occasion de la sortie de leur ouvrage “La France sous nos yeux : économie, paysages, nouveaux modes de vie” aux éditions du Seuil. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

