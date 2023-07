Rencontre avec Jérémy Perrodeau – Festival Formula Bula Médiathèque Françoise Sagan Paris, 19 septembre 2023, Paris.

Le mardi 19 septembre 2023

de 19h00 à 21h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Jérémy Perrodeau, graphiste, illustrateur et dessinateur de bande-dessinée, viendra à la rencontre du public à l’occasion de la sortie de son dernier album, « Le visage de Pavil » aux éditions 2024.

Après avoir fêté ses 10 ans dans le Clos Saint-Lazare en 2022, Formula Bula investit, pour sa 11ème édition, un espace baptisé Césure, nouveau tiers-lieu situé sur l’ancien campus de l’université Sorbonne-Nouvelle Censier en plein Quartier Latin.

En souvenir du bon vieux temps, le Festival et la médiathèque vous invite à rencontrer l’auteur Jérémy Perrodeau pour un nouvel opus dans lequel il

embarque à nouveau le lecteur dans un récit intrigant et haletant. Le visage de Pavil confirme le talent immense de son auteur, et la force de son univers de science-fiction étrange et onirique.

« J’aime dire que je joue avec le lecteur. Je le frustre parfois, et je lui refuse aussi certaines indications pour stimuler son imagination, ne pas seulement lui présenter des images et un récit mais aussi un espace mental hors des pages qui quand le livre est fini, continue à vivre. »

La rencontre sera modérée par la journaliste Lucie Servin et sera suivie d’une vente-dédicace assurée par la librairie Le Pied à terre.

Jeremy Perrodeau est né en 1988 et a étudié la communication visuelle à l’école Estienne. Graphiste il travaille notamment avec le prestigieux studio de Valence et commence en parallèle à produire de petits fanzines auto-édités.

Il publie une première fois Isles, la GrandeOdyssée, en 2013 (éditions FP&CF – 2013), puis Crépuscule (éditions 2024 – 2017).

Il fait également partie de la fine équipe réunie dans les revues Lagon et Volcan (signant même, avec Jean-Philippe Bretin, le graphisme de l’ouvrage).

On l’a également vu concevoir des pochettes de disque pour le groupe Clerks, ou illustrer livres et articles pour Le Fooding, France Culture, Le 1, la revue XXI, Dada…

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Contact : +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan

Jérémy Perrodeau