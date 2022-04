Rencontre avec Jean-Pol Hecq Librairie Autour du monde Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Rencontre avec Jean-Pol Hecq Librairie Autour du monde, 2 avril 2022, Lille. Rencontre avec Jean-Pol Hecq

Librairie Autour du monde, le samedi 2 avril à 14:30

Grand reporter belge, envoûté par l’Inde depuis plus de trente ans, l’auteur y a vécu nombre de situations cocasses, exaltantes, parfois dramatiques. Des personnalités remarquables l’ont aidé à entrevoir les coulisses de la réalité. Comme Atal Behari Vajpayee, alors futur Premier ministre; Medha Patkar, célèbre militante écologiste ou encore Bede Griffiths, moine bénédictin et gourou d’un curieux ashram catholique. Ces rencontres forment un kaléidoscope des « choses vues » duquel émerge un portrait tout en nuances de cette partie du monde qui depuis la nuit des temps fascine, révulse… et attire comme un aimant. Dans le cadre du festival Passions d’avril, venez rencontrer Jean-Pol Hecq à l’occasion de la parution de son roman Mother India – Des nouvelles de l’Inde publié aux Éditions Genèse. Librairie Autour du monde 65 Rue Pierre Mauroy, 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T14:30:00 2022-04-02T19:00:00

