Sète Médiathèque Mitterrand Hérault, Sète Rencontre avec Jean-Pierre Pascal autour de son ouvrage « Les 108 visages de l’Hindouisme » Médiathèque Mitterrand Sète Catégories d’évènement: Hérault

Sète

Rencontre avec Jean-Pierre Pascal autour de son ouvrage « Les 108 visages de l’Hindouisme » Médiathèque Mitterrand, 20 janvier 2022, Sète. Rencontre avec Jean-Pierre Pascal autour de son ouvrage « Les 108 visages de l’Hindouisme »

Médiathèque Mitterrand, le jeudi 20 janvier 2022 à 18:00

En partenariat avec les éditions Kaïlash (installées à Sète depuis avril 2021). Présentation de l’ouvrage _Les 108 visages de l’Hindouisme_ qui livre l’essentiel de la mythologie hindoue de la façon la plus claire et la plus précise possible. Il propose aussi un résumé des deux grandes épopées, le _Ramayana_ et le _Mahabharata_. Pour lui donner des visages, il s’appuie sur les images populaires que l’on retrouve partout en Inde, encadrées ou collées sur les murs des lieux publics, des boutiques ou des restaurants. Un série de chromos sera présentée à la médiathèque ainsi que dans la librairie située 1 rue quai Rhin-Danube. Rencontre avec Jean-Pierre Pascal autour de son ouvrage « Les 108 visages de l’Hindouisme » Médiathèque Mitterrand Bvd Danielle Casanova 34200 Sète Sète Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T18:00:00 2022-01-20T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Sète Autres Lieu Médiathèque Mitterrand Adresse Bvd Danielle Casanova 34200 Sète Ville Sète lieuville Médiathèque Mitterrand Sète