2023-03-23 18:30:00 18:30:00 – 2023-03-23 20:30:00 20:30:00

Bouches-du-Rhone La fascination que l’homme éprouve pour l’univers vient sans doute de ce qu’il n’en connaît que 5%. Jean-Pierre Luminet compte parmi les spécialistes qui étudient ces 5%, formulent des hypothèses, cherchent à agrandir la connaissance scientifique que l’homme a du monde qui l’entoure.

Qu’est-ce que les trous noirs ? Comment les définir ? Peut-on voyager dans l’espace en utilisant les trous de ver ? Quelle est la forme de l’univers ? Qu’en est-il aujourd’hui de la recherche sur la gravitation quantique ?



Lors de cette rencontre, Jean-Pierre Luminet, adepte de la vulgarisation et auteur notamment d'Histoires extraordinaires et insolites d'astronomes, propose un moment suspendu : entre explications scientifiques, anecdotes originales sur les figures de l'astronomie et narration des grandes découvertes qui ont marqué l'histoire de la recherche, embarquez pour un fabuleux voyage à travers les beautés fascinantes et les mystères de notre univers. L'Atelier de la langue française reçoit l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet, pour un fabuleux voyage à travers les plus grandes découvertes de l'Histoire de la recherche en astronomie.

