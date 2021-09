Aurillac Ostal del Telh Aurillac, Cantal Rencontre avec Jean-Pierre Lacombe Ostal del Telh Aurillac Catégories d’évènement: Aurillac

Cantal

Rencontre avec Jean-Pierre Lacombe Ostal del Telh, 17 septembre 2021, Aurillac. Rencontre avec Jean-Pierre Lacombe

Ostal del Telh, le vendredi 17 septembre à 18:00

Jean-Pierre Lacombe se consacre à l’écriture et à la photographie. Parmi la vingtaine d’ouvrages qu’il a publiés, ne trobam quatre a prepaus del Cantal, en collaboration avec le photographe Frédéric Angot. Jean-Pierre Lacombe a aussi à son actif sept ouvrages en occitan (poésie, nouvelles, traduction). À l’occasion des **Journées du Patrimoine**, il viendra nous parler de sa dernière publication, _Le pays de Bort, terre d’òc_, ouvrage d’une vie, avec ses 700 pages consacrées au **patrimoine immatériel** (contes e legendas, pichonas istòrias, noms de luòcs, dels ostals, estudi linguistica, cançons, lexic, etc.) de ce coin de Haute-Corrèze qui résonne forcément avec notre patrimoine cantalien. De l’écriture à la photographie Ostal del Telh 1 rue Jean Moulin 15000 AURILLAC Aurillac Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T18:00:00 2021-09-17T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aurillac, Cantal Autres Lieu Ostal del Telh Adresse 1 rue Jean Moulin 15000 AURILLAC Ville Aurillac lieuville Ostal del Telh Aurillac