Rencontre avec Jean-Pierre Filiu Station Ausone Bordeaux, mardi 20 février 2024.

Rencontre avec Jean-Pierre Filiu Venez rencontrer Jean-Pierre Filiu à l’occasion de la sortie de son livre « Comment la Palestine fut perdue et pourquoi Israël n’a pas gagné » aux éditions du Seuil. Mardi 20 février, 18h00 Station Ausone

Début : 2024-02-20T18:00:00+01:00 – 2024-02-20T19:30:00+01:00

Rendez-vous à la Station Ausone.

Retrouvez le livre https://urlz.fr/p99g

“Exposant les raisons historiques du conflit israélo-palestinien, l’auteur montre par exemple que le sionisme a longtemps été chrétien avant d’être juif, que la colonisation de la Palestine doit beaucoup au soutien du Royaume-Uni et des Etats-Unis ou que la dynamique factionnelle a, dès l’origine, miné et affaibli le nationalisme palestinien.” ©Electre2024

La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat https://www.youtube.com/LibrairieMollat

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

