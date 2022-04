Rencontre avec Jean-Philippe Toussaint Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Rencontre avec Jean-Philippe Toussaint Station Ausone, 5 mai 2022, Bordeaux. Rencontre avec Jean-Philippe Toussaint

Station Ausone, le jeudi 5 mai à 18:00

>>> Rendez-vous à la Station Ausone. Retrouvez les livres : ➡ L’instant précis où Monet entre dans l’atelier : [[https://cutt.ly/NFq9To9](https://cutt.ly/NFq9To9)](https://cutt.ly/NFq9To9) “Le récit des dernières années de la vie du peintre, entre 1916 et 1926, alors que la guerre gronde aux alentours de Giverny et que sa vieillesse se rapproche. Tandis que sa vue baisse inexorablement, Monet poursuit son tableau inachevé Nymphéas.” ©Electre 2022 ➡ C’est vous l’écrivain : [[https://cutt.ly/KFq9P6a](https://cutt.ly/KFq9P6a)](https://cutt.ly/KFq9P6a) “Une réflexion sur le travail d’écrivain dans laquelle le romancier explore le processus matériel et imaginaire de la création littéraire, faite de jaillissements et de persévérance.” ©Electre 2022 ➡ La disparition du paysage : [[https://cutt.ly/NFq9F5O](https://cutt.ly/NFq9F5O)](https://cutt.ly/NFq9F5O) “Victime d’un attentat qui le laisse immobilisé dans un fauteuil roulant, le narrateur passe sa convalescence à Ostende. Des travaux entrepris sur le toit du casino voisin lui bouchent progressivement la vue depuis son appartement et empêchent la lumière d’entrer. Inexorablement, son horizon se fige.” ©Electre 2022 >>> La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [[https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat)](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) L’événement aura lieu dans le respect des règles sanitaires Venez rencontrer Jean-Philippe Toussaint autour de ses ouvrages “L’instant précis où Monet entre dans l’atelier” (Minuit), “C’est vous l’écrivain” (Le Robert) et “La disparition du paysage” (Minuit). Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-05T18:00:00 2022-05-05T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Station Ausone Adresse 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Station Ausone Bordeaux Departement Gironde

Station Ausone Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Rencontre avec Jean-Philippe Toussaint Station Ausone 2022-05-05 was last modified: by Rencontre avec Jean-Philippe Toussaint Station Ausone Station Ausone 5 mai 2022 bordeaux Station Ausone Bordeaux

Bordeaux Gironde