Rencontre avec Jean-Philippe de Tonnac, auteur d’ « Un été chez Umberto Eco » Bibliothèque Aimé Césaire Paris, 17 février 2024, Paris.

Le samedi 17 février 2024

de 16h00 à 18h00

.Public adultes. gratuit

Avec « Un été chez Umberto Eco », J.P. de Tonnac revient sur les circonstances de sa rencontre avec les deux grands hommes de lettres que sont Umberto Eco et Jean-Claude Carrière. Rencontre qui avait donné naissance au livre d’entretien « N’espérez pas vous débarasser des livres ».

Participez à un moment privilégié qui vous plongera dans l’intimité littéraire des deux grands auteurs.

Lorsque deux collectionneurs de livres rares, livres

anciens, incunables se rencontrent, deux esprits encyclopédiques autant

passionnés par les quelques traits de génie qui caractérisent notre espèce que

par la profonde bêtise dont elle fait si souvent preuve, que peuvent-ils bien

se raconter ? Ce sont ces rencontres que Jean-Philippe de Tonnac a

initiées en 2008, d’abord au domicile de Jean-Claude Carrière, rue Victor Macé,

à Paris, ensuite dans la maison de vacances d’Umberto Eco à Monte Cerignone

dans les Marches.

D’abord comment range-t-on une bibliothèque ?

Existe-t-il un ordre satisfaisant ? Si oui, répond Carrière, il faudrait

commencer par mettre un peu d’ordre aussi dans le monde. Ensuite, tous ces

livres que nous achetons, qui nous sont offerts, faut-il les lire ?

Possédons-nous chez nous des livres écrits par des crétins ? Comment

parvenons-nous à parler des livres que nous n’avons pas lus ? Quelqu’un

a-t-il lu vraiment, de la première à la dernière page, le Quichotte de Cervantès ou l’Ulysse

de Joyce ? Le livre électronique va-t-il remplacer le livre papier pour

finir, un jour ? Comment ce livre papier résiste-t-il si bien à toutes les

concurrences qui se sont levées devant lui ces dernières années ?

A ces questions, et bien d’autres encore, Eco et Carrière

répondent avec érudition, impertinence et drôlerie. Ce sont ces échanges et les

circonstances qui les ont permis que cet Été

chez Umberto Eco raconte et qui seront au cœur de cette rencontre avec

Jean-Philippe de Tonnac.

Romancier, essayiste

et éditeur, Jean-Philippe de Tonnac est l’auteur de trois romans, de nombreux

essais et travaux critiques, ainsi que d’ouvrages d’entretiens dont il fut le

maître d’œuvre, dont N’espérez

pas vous débarrasser des livres, échanges subtiles et passionnés entre Umberto Eco et Jean-Claude

Carrière (Grasset, 2009). Il a obtenu le prix Ecritures et spiritualités pour son roman Azyme (Actes Sud, 2016)

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

@ Arnaud du Boistesselin Jean-Philippe de Tonnac « Un été chez Umberto Eco »