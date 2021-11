Moirans Moirans Isère, Moirans Rencontre avec Jean-Philippe Arrou-Vignod et François Place Moirans Moirans Catégories d’évènement: Isère

Moirans Isère Moirans Dans le cadre de la 13è édition du Festival Livres à vous, participez à une rencontre avec Jean-Philippe Arrou-Vignod et François Place. Biblithèque de Moirans «George Sand» 4 place Charles de Gaulle Moirans

