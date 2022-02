Rencontre avec Jean-Marie Rouart Bibliothèque Amélie Paris Catégories d’évènement: île de France

Rencontre avec Jean-Marie Rouart Bibliothèque Amélie, 24 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 24 mars 2022

de 19h00 à 20h30

gratuit

Rencontre avec l’auteur, à l’occasion de la parution de son nouveau roman, Mes révoltes, aux éditions Gallimard. Accès libre dans la limite des places disponibles. En partenariat avec la librairie Le Parchemin et la MVAC du 7e arrondissement. Pourquoi « mes révoltes » ? Pourquoi, sous l’apparence d’un enfant gâté — du succès, une famille célèbre, l’Académie —, Jean-Marie Rouart a-t-il éprouvé le besoin de remettre si souvent en cause cette reconnaissance sociale, jusqu’à s’exposer au tumulte des contestations et des condamnations judiciaires ?

C’est ce mystère de la destinée qu’il interroge en auscultant le roman de sa vie. Il s’efforce de comprendre les épisodes et les drames qui l’ont confronté à autant d’échecs que de réussites, de bonheurs que de malheurs. Analysant les aléas d’une jeunesse hantée par l’idée de la déchéance, il se penche sur les coïncidences qui l’ont amené, à travers tant de vicissitudes, à se lier avec des hommes d’exception : Jean d’Ormesson, Raymond Aron, Michel Déon, Jacques Vergès ou François Mitterrand. Engagé dans nombre de combats, dont le plus connu demeure la défense d’Omar Raddad, l’auteur ne dissimule rien de ses handicaps et des chances qui l’ont conduit à conjurer le mauvais sort. Se sentant en permanence le jouet de forces obscures, il tire de son expérience le sentiment d’avoir bénéficié d’une forme de miracle. Peut-être ce parcours en dents de scie était-il étrangement écrit dans les étoiles. Source : Editions Gallimard Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle Paris 75007

