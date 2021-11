Bordeaux Station Ausone Bordeaux, Gironde Rencontre avec Jean-Marie Gustave Le Clézio Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Rencontre avec Jean-Marie Gustave Le Clézio Station Ausone, 23 novembre 2021, Bordeaux. Rencontre avec Jean-Marie Gustave Le Clézio

Station Ausone, le mardi 23 novembre à 18:00

>>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/9R1sAQr](https://cutt.ly/9R1sAQr) >>> Rendez-vous à la Station Ausone. “Jérémie Felsen, natif de l’île Maurice et vivant en France, revient dans son pays d’enfance à l’âge de 50 ans pour enquêter sur ses origines. Ses investigations lui font découvrir une autre branche de la famille Felsen, celle qui a été dépossédée de tous ses biens. A force d’interroger les habitants, le narrateur reconstitue peu à peu le destin tragique de cette famille coupée en deux.” ©Electre 2021 >>> La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe sanitaire et port du masque obligatoires.

Entrée libre, passe sanitaire et port du masque obligatoires

Venez rencontrer Jean-Marie Gustave Le Clézio à l’occasion de la sortie de son livre “Alma” dans la collection Folio des éditions Gallimard. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

