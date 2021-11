Luynes Luynes Indre-et-Loire, Luynes Rencontre avec Jean-Luc Raharimanana, écrivain et poète malgache Luynes Luynes Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Luynes

Rencontre avec Jean-Luc Raharimanana, écrivain et poète malgache Luynes, 13 novembre 2021, Luynes. Rencontre avec Jean-Luc Raharimanana, écrivain et poète malgache Luynes

2021-11-13 17:30:00 17:30:00 – 2021-11-13

Luynes Indre-et-Loire Cette rencontre abordera sa dernière œuvre Soonoo, un conte à destination du jeune public, présenté mercredi 17 novembre 2021 à La Grange. Père d’une fille autiste, Jean-Luc Raharimanana vous propose – à travers Soonoo – une autre manière d’aborder la différence. Comment un enfant se met debout, malgré ses handicaps, pour aller à la rencontre du monde. Comment il appréhende l’univers à sa manière… Cette rencontre abordera sa dernière œuvre Soonoo, un conte à destination du jeune public, présenté mercredi 17 novembre 2021 à La Grange. Père d’une fille autiste, Jean-Luc Raharimanana vous propose – à travers Soonoo – une autre manière d’aborder la différence. Cette rencontre abordera sa dernière œuvre Soonoo, un conte à destination du jeune public, présenté mercredi 17 novembre 2021 à La Grange. Père d’une fille autiste, Jean-Luc Raharimanana vous propose – à travers Soonoo – une autre manière d’aborder la différence. Comment un enfant se met debout, malgré ses handicaps, pour aller à la rencontre du monde. Comment il appréhende l’univers à sa manière… Droits réservés

Luynes

dernière mise à jour : 2021-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Luynes Autres Lieu Luynes Adresse Ville Luynes lieuville Luynes