Rencontre avec Jean-Jacques Zeis

Médiathèque Anne-Laure Arruebo, le samedi 16 octobre 2021

Médiathèque Anne-Laure Arruebo, le samedi 16 octobre à 10:00

Passionné, Jean-Jacques Zeis, l’est! Les civilisations antiques confortées par des voyages. La musique classique qu’accompagne le chant lyrique. Les pratiques médicinales sur l’échelle du temps. Le chat, ce félin déifié. L’osmose de ces passions puisent à la source naturelle de l’auteur, la découverte, la connaissance, l’expérimentation. Les émotions, objet de ses passions, symbolisent la sensibilité de son écriture, construisent la temporalité de chacun de ses trois romans. Après, Le Phénix, cet oiseau mythique de l’Égypte Antique qui vient troubler par ses apparitions, les dieux tutélaires de la Terre Noire. Néferher fils de Neith, dans l’Égypte du pharaon Amasis, au VIe siècle avant JC à une époque où l’Égypte s’ouvre à la Grèce, le destin lumineux de ce garçon abandonné à sa naissance et recueilli par le grand prêtre Hérihor. Suivra, le Pin, le Bambou, le Prunier, conte initiatique à l’esprit confucéen, dans la Chine impériale médiévale du VIIIe siècle, sous la dynastie Tang, l’une des plus éclairées de l’Histoire de la Chine. Né en Côte d’Ivoire, Jean-Jacques Zeis, voyagera à travers l’Afrique de par la profession de son père, médecin militaire. De sa mère, professeure d’histoire, il éveillera sa curiosité sur l’Histoire de ses passions. Rentré en France, il obtiendra son Doctorat en médecine et s’installera à Toulouse en Médecine générale. Il restituera ses passions par l’écriture. Après, l’Egypte, la Chine Impériale, ses romans nous emmèneront ils vers la Grèce, l’Empire romain, la Perse. Autres civilisations, autres passions de Jean-Jacques Zeis. Renseignements et inscriptions au 05.62.16.63.50 ou par e-mail

Jean-Jacques Zeis, interviewé par le journaliste littéraire, Brice Torrecillas, pour son dernier livre, Le Pin, le Prunier et le Bambou

Médiathèque Anne-Laure Arruebo
Quint-Fonsegrives

2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T13:00:00

