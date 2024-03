Rencontre avec Jean-Jacques Hublin Médiathèque Marguerite Duras Paris, samedi 15 juin 2024.

Le samedi 15 juin 2024

de 11h00 à 12h30

.Public adultes. gratuit

Conférence de Jean-Jacques Hublin, titulaire de la chaire de paléoanthropologie au Collège de France, modérée par Aurélie Filippetti

Paléoanthropologie : aux origines des humains

Cette conférence du professeur Jean-Jacques Hublin abordera les questions de l’évolution des humains et plus largement la construction sociale de l’espèce humaine à la lumière des interactions biologiques et culturelles qui l’ont fondée.

Collège de France : faire connaissance !



Le réseau

des bibliothèques de la Ville de Paris, en partenariat avec le Collège de

France, vous propose un nouveau rendez-vous autour des enjeux intellectuels et

scientifiques à la médiathèque Marguerite Duras (20e). Le cycle

Collège de France : faire connaissance ! invitera tous les deux mois un professeur de cet illustre établissement à une

rencontre autour des enjeux de ses recherches, du métier et du rôle du

chercheur dans la société contemporaine.

Ce cycle,

qui s’adresse au grand public, laissera place à la variété des disciplines en

invitant des historiens, des philosophes, des économistes, des

paléoanthropologues…

À travers ce

nouveau rendez-vous, les bibliothèques s’inscrivent dans leur mission de

diffusion des savoirs et souhaitent lutter contre la désinformation en offrant

au public des moments de décryptage dans certains domaines de la connaissance.

Ce nouveau

cycle, qui débutera à l’automne 2023, vous donnera RDV le samedi à 11h, tous

les deux mois, à la médiathèque Marguerite Duras.

Jean-Jacques Hublin

est paléoanthropologue, auteur de nombreux travaux sur l’évolution des

Néandertaliens et sur les origines africaines des hommes modernes.

Il a joué un rôle

pionnier dans le développement de la paléoanthropologie virtuelle, qui fait

largement appel aux techniques de l’imagerie médicale et industrielle, et à

l’informatique pour reconstituer et analyser les restes fossiles. Il s’est

aussi intéressé à l’évolution des rythmes de croissance et au développement

cérébral chez les hominidés ainsi qu’à l’histoire de sa discipline.

Après une carrière

de chercheur au Centre national de recherche scientifique, Jean-Jacques Hublin

est nommé professeur à l’université de Bordeaux-I (1999). Il est, depuis 2004,

professeur à l’institut Max-Planck d’anthropologie évolutionnaire de Leipzig

(Allemagne) où il a créé le département d’Évolution humaine. Il enseigne à

l’université de Californie à Berkeley (1992), à l’université de Harvard (1997)

et à l’université de Stanford (1999 et 2011). Depuis 2010, il dispense

régulièrement des cours à l’université de Leiden (Pays-Bas). En 2011, il est

choisi pour être le premier président de la Société européenne pour

l’étude de l’évolution humaine (ESHE) nouvellement fondée.

De 2014 à 2021,

Jean-Jacques Hublin est professeur invité sur la chaire internationale

Paléoanthropologie du Collège de France. En 2017, il dirige, avec le

Pr Abdelouahed Ben-­Ncer, une équipe internationale qui met au jour des

restes d’Homo

sapiens

primitifs associés à des outillages de pierre et des restes de faunes à Jebel

Irhoud, au Maroc.

En septembre 2021,

Jean-Jacques Hublin devient titulaire de la chaire Paléoanthropologie du

Collège de France. Il y dirige l’équipe Paléoanthropologie du Centre

interdisciplinaire de recherche en biologie.

Aurélie Filippetti

Normalienne,

agrégée de lettres classiques,

ancienne ministre de la Culture (2012-2014), députée de la Moselle

(2007-2012 et 2014-2017) et enseignante à Science Po Paris et Nancy

(2017-2022), Aurélie Filippetti est

directrice des affaires culturelles de la Ville de Paris depuis novembre 2022. Membre du conseil d’administration du musée

national des Offices à Florence, elle a également présidé deux festivals de cinéma, le FID Marseille et Cinemed à Montpellier. Aurélie Filippetti est

par ailleurs autrice : Les Derniers Jours de la classe ouvrière (Stock,

2003), Un homme dans la poche (Stock,

2007), J’ai vingt ans, qu’est-ce qui m’attend ?,

avec François Bégaudeau, Arnaud

Cathrine, Maylis

de Kerangal et Joy

Sorman (éd. Théâtre ouvert, 2012) ou encore Les

Idéaux (Fayard, 2018).

Le Collège de France

Le Collège de France, établissement public d’enseignement supérieur et de recherche établi à Paris depuis 1530, est ouvert à tous. Il répond à une double vocation : être à la fois le lieu de la recherche la plus audacieuse et celui de son enseignement. On y enseigne ainsi à tous les publics, gratuitement et sans aucune condition d’inscription ni de diplôme, « le savoir en train de se constituer dans tous les domaines des lettres, des sciences ou des arts ». Il a également pour mission de favoriser l’approche interdisciplinaire de la recherche et de diffuser les connaissances en France et à l’étranger. Le Collège de France est membre associé de l’université PSL.

Réservation indispensable auprès de Bibliocité : https://bibliocite.fr/evenements/

ou 01 44 78 80 50

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020

Contact : +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://bibliocite.fr/evenements/

