Résumé : En 1636, à Lille, Jean de Béthencourt, jeune homme de 18 ans, formé à devenir un habile bretteur, devient le bras armé de sa famille, en tuant en duel Diego de Malladas, un officier espagnol, qui lui-même avait occis son père, Pierre de Béthencourt, quelques années auparavant. Puis Jean doit fuir, pour échapper à la vengeance de sa veuve, devenue pourtant sa maîtresse… Mêlant avec habileté la petite et la grande histoire, Jean-François Zimmerman transporte le lecteur au coeur du XVIIe siècle, au temps de Richelieu, du roi Louis XIII et des mousquetaires, à travers les facéties d’un escrimeur de renom, habile menteur, beau parleur et, coureur de jupons. Louis parviendra-t-il à s’en sortir dans la France de Richelieu, qui ignore le pardon et la charité chrétienne, mais avide de pouvoir et de richesse, passé maitre dans l’art du complot ? À l’occasion de la parution de son roman L’ultime duel publié aux Éditions Christine Bonneton. Librairie des Fables 20 Grande Rue, 02400 Château-Thierry Château-Thierry Aisne

