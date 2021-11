Rencontre avec Jean François Martin Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 15 février 2020, Nevers.

En partenariat avec la Bibliothèque de la Nièvre et la Médiathèque Jean Jaurès de Nevers, Tandem a la chance d’accueillir une exposition de dessins de Jean-François Martin illustrant des fables d’Esope connues de tous. Le lion et le rat, la cigale et la(es) fourmi(s), le lièvre et la tortue, le renard et le corbeau, le loup et l’agneau… Retrouvez-les, réinventés et modernisés par le trait élégant et graphique de JF Martin ! Son ouvrage est paru aux Editions Milan et a reçu plusieurs prix (Bologna Ragazzi, Grand Prix de l’Illustration de Moulins). Cette exposition présentera reproductions et illustrations originales, à voir du 13 février au 14 mars. [Erratum: les dates dans la brochure papier sont erronées]. Et, pour ajouter à notre plaisir, Jean-François Martin sera présent le samedi 15 février à 16h pour une rencontre à la Médiathèque animée par Claire Garand.

Entrée libre sur réservation

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre



