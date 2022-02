Rencontre avec Jean-François Kahn Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Rendez-vous à la Station Ausone. Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/jPStkaj](https://cutt.ly/jPStkaj) Dans ce second et dernier tome de ses mémoires, l’auteur relate l’effervescence des salles de rédaction dans les années 1980. Il évoque la création des journaux l’Evénement du jeudi en 1984 puis de Marianne en 1997, ainsi que le journalisme à l’ère du numérique. ©Electre 2022 La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe vaccinal et port du masque obligatoires. Venez rencontrer Jean-François Kahn à l’occasion de la sortie de son livre “Mémoires d’outre-vies. Vol. 2. Malgré tout, on l’a fait, on l’a dit !” aux éditions de l’Observatoire. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

