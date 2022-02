Rencontre avec Jean-François Deffayet, conteur de la vallée Samoëns Samoëns Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Samoëns

Rencontre avec Jean-François Deffayet, conteur de la vallée Samoëns, 17 février 2022, Samoëns. Rencontre avec Jean-François Deffayet, conteur de la vallée Médiathèque municipale de Samoëns 4 route de Taninges – Le Petit Bellevue Samoëns

2022-02-17 20:00:00 20:00:00 – 2022-02-17 Médiathèque municipale de Samoëns 4 route de Taninges – Le Petit Bellevue

Samoëns Haute-Savoie Rencontre avec Jean-François DEFFAYET. Il est à la fois auteur et conteur.

Il présentera son recueil « Contes et légendes de nos vallées savoyardes ». L’interview sera suivie de quelques contes.

Entrée libre. bib.samoens@orange.fr +33 4 50 34 95 77 http://www.samoens-biblio.fr/ Médiathèque municipale de Samoëns 4 route de Taninges – Le Petit Bellevue Samoëns

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Samoëns Autres Lieu Samoëns Adresse Médiathèque municipale de Samoëns 4 route de Taninges - Le Petit Bellevue Ville Samoëns lieuville Médiathèque municipale de Samoëns 4 route de Taninges - Le Petit Bellevue Samoëns Departement Haute-Savoie

Samoëns Samoëns Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/samoens/

Rencontre avec Jean-François Deffayet, conteur de la vallée Samoëns 2022-02-17 was last modified: by Rencontre avec Jean-François Deffayet, conteur de la vallée Samoëns Samoëns 17 février 2022 Haute-Savoie Samoëns

Samoëns Haute-Savoie