Station Ausone, le mercredi 24 novembre à 18:00

>>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/yR2FQYF](https://cutt.ly/yR2FQYF) >>> Rendez-vous à la Station Ausone. “Guide de haute montagne à Megève, Rémy accompagne des touristes fortunés sur des itinéraires balisés et multiplie les aventures avec ses clientes. Sa rencontre avec l’énigmatique Laure bouleverse son quotidien. Ensemble, ils goûtent à l’extase du danger. Rémy décide de la rejoindre à Paris, où il trouve un petit emploi. Mais Laure le rejette, ne reconnaissant plus l’homme qu’elle a aimé.” ©Electre 2021 >>> La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe sanitaire et port du masque obligatoires. Crédit photo ©Francesca Mantovani

Entrée libre, passe sanitaire et port du masque obligatoires

Venez rencontrer Jean-Christophe Rufin à l’occasion de la sortie de son livre “Les flammes de pierre” aux éditions Gallimard. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

