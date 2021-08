Genève Maison de Rousseau et de la Littérature Genève Rencontre avec Jean-Christophe Bailly Maison de Rousseau et de la Littérature Genève Catégorie d’évènement: Genève

Maison de Rousseau et de la Littérature, le jeudi 16 septembre à 12:15

Cette conversation est l’occasion d’aborder l’œuvre de cet auteur indéfinissable, à la croisée des disciplines, et tout particulièrement ses deux nouveaux livres de voyage. Depuis plus de quarante ans, Jean-Christophe Bailly s’aventure librement dans des domaines de l’écriture et de la pensée: essai, carnet de route, poésie, théâtre, histoire et histoire de l’art, édition et journalisme sont autant de domaines qu’il arpente. À lire Jean-Christophe Bailly, _Jours d’Amérique_ (1978-2011), éd. Seuil, 2021 Jean-Christophe Bailly, _Café Néon et autres îles_, éd. Arléa, 2021

CHF 10,00 / 8,00 (AVS, étudiants, chômeurs)

Jean-Christophe Bailly nous parle de Rousseau et du lien que le philosophe entretenait avec Genève, en perspective avec sa propre démarche et son approche des lieux et du territoire. Maison de Rousseau et de la Littérature Grand-Rue 40, 1204 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-16T12:15:00 2021-09-16T13:30:00

