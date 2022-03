Rencontre avec Jane Anson Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Rencontre avec Jane Anson Station Ausone, 15 avril 2022, Bordeaux. Rencontre avec Jane Anson

Station Ausone, le vendredi 15 avril à 18:00

>>> Rendez-vous à la Station Ausone. >>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/wSgPGOz](https://cutt.ly/wSgPGOz) Conférencière, journaliste et écrivain maintes fois primée, Jane Anson est correspondante de la revue Decanter, dans laquelle elle publie régulièrement articles et reportages. Elle est l’auteure des livres Inside Bordeaux. “Château Haut-Bailly, un terroir d’exception” invite professionels du vin, amateurs et novices à découvrir et comprendre l’avenir exceptionnel de ce magnifique domaine. L’événement aura lieu dans le respect des règles sanitaires.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Venez rencontrer Jane Anson à l’occasion de la sortie de son livre “Château Haut-Bailly, un terroir d’exception” aux éditions Château Haut-Bailly. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T18:00:00 2022-04-15T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Station Ausone Adresse 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Station Ausone Bordeaux Departement Gironde

Station Ausone Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Rencontre avec Jane Anson Station Ausone 2022-04-15 was last modified: by Rencontre avec Jane Anson Station Ausone Station Ausone 15 avril 2022 bordeaux Station Ausone Bordeaux

Bordeaux Gironde