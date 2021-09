Rencontre avec Jan Carson Centre culturel Irlandais, 9 septembre 2021, Paris.

A Belfast, l’été 2014 restera dans les mémoires comme celui des Grands Feux. Bien avant les foyers traditionnellement élevés à l’occasion de la parade orangiste du 12 juillet, de gigantesques incendies illuminent la ville en toute illégalité, ravivant le spectre des Troubles…

L’écrivaine Jan Carson, que nous avions accueillie en résidence à l’hiver 2020, est de retour au CCI. Cette fois-ci, celle qui compte parmi les voix émergentes de la scène littéraire contemporaine nous présentera la traduction française, chez Sabine Wespieser éditeur, de son deuxième roman : Les Lanceurs de feu. Loué par la critique, The Fire Starters a reçu en 2019 le Prix de littérature de l’Union européenne et a été finaliste du Dalkey Book Prize. Mené tambour battant, avec toute l’acuité et l’humour qui caractérisent le regard de Jan sur sa ville natale, le récit met en parallèle le quotidien de deux pères de famille, l’un et l’autre rongés par l’angoisse pendant les trois mois de cet été 2014 si particulier. Alors que Belfast s’embrase, ces pères, sans rien en commun sinon leur culpabilité et leur impuissance face à la violence qu’ils craignent d’avoir engendrée, finissent par se rencontrer… Leurs tribulations apparaissent comme la métaphore de cette ville où protestants et catholiques, flics et manifestants, pauvres et riches se frôlent sans se connaître, et dont Jan Carson dresse un éblouissant portrait. Son réalisme et son incroyable énergie narrative font merveille pour embarquer le lecteur dans des situations où tout peut arriver… Il suffit d’aller voir ce qui se passe de l’autre côté de la rue !

