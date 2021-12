Paris Forum des images île de France, Paris Rencontre avec Jalal Maghout, réalisateur de cinéma d’animation Forum des images Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Rencontre avec Jalal Maghout, réalisateur de cinéma d’animation Forum des images, 13 janvier 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 13 janvier 2022

de 19h00 à 21h00

payant

Un jeudi par mois, c’est le rendez-vous des fans de cinéma d’animation, Tout’Anim, avec le Forum des images ! Au programme : rencontres, secrets de fabrication, avant-premières ou encore films inédits. De Damas à Berlin, ce talentueux réalisateur syrien nous fait découvrir son travail, du scénario à l’animation, à travers des extraits de ses travaux et une sélection de ses courts métrages. Au programme : Creatures of Inexistence (15min, 2010), Suleima (15min, 2014), Have a Nice Dog! (13min, 2020), extraits de courts métrages et travaux en cours. Rencontre animée par Alexis Hunot (spécialiste en cinéma d’animation). INFOS & RÉSA SUR NOTRE SITE Forum des images 2 rue du cinéma, Westfield Forum des Halles Paris 75001 Contact : 0144766300 contact@forumdesimages.fr https://www.forumdesimages.fr/ https://www.facebook.com/Forumdesimages https://twitter.com/forumdesimages Cinéma

Date complète :

2022-01-13T19:00:00+01:00_2022-01-13T21:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Forum des images Adresse 2 rue du cinéma, Westfield Forum des Halles Ville Paris lieuville Forum des images Paris