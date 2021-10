Bordeaux Station Ausone Bordeaux, Gironde Rencontre avec Jacques Valade Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Rencontre avec Jacques Valade

Station Ausone, le vendredi 5 novembre à 18:00

Station Ausone, le vendredi 5 novembre à 18:00

>>> Rendez-vous à la Station Ausone. >>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/VRilY3r](https://cutt.ly/VRilY3r) “Dans cet entretien, l’homme politique se confie sur son parcours et exprime ses opinions, se prononçant sur les relations avec le Japon et la Chine, la diplomatie parlementaire, la coopération décentralisée et la recherche scientifique.” ©Electre 2021 >>> La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe sanitaire et port du masque obligatoires. Voir moins

Venez rencontrer Jacques Valade à l’occasion de la sortie de son livre “Itinérances inattendues : de Lavoisier à Marianne : entretiens avec Jean Petaux” aux éditions du Bord de l’Eau. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour Bordeaux Triangle d’Or Gironde

