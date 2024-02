Rencontre avec Jacques Tassin Théâtre Bressuire, mercredi 22 mai 2024.

Rencontre avec Jacques Tassin Théâtre Bressuire Deux-Sèvres

Chercheur en écologie végétale, Jacques Tassin est naturaliste et écrivain. Il explore depuis de nombreuses années les liens qui se tissent entre humains et végétaux. Il nous invite tout autant à Penser comme un arbre qu’à célébrer l’expérience de la beauté pour défendre une écologie du sensible et de nouvelles formes d’alliance et de solidarité. Indispensable !

En partenariat avec Scènes de Territoire.

Publics ados et adultes, sur réservation. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-22 20:00:00

fin : 2024-05-22 21:30:00

Théâtre Place Jules Ferry

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine mediatheque.bressuire@agglo2b.fr

L’événement Rencontre avec Jacques Tassin Bressuire a été mis à jour le 2024-02-02 par OT Bocage Bressuirais