>>> Retrouvez le livre : [[https://cutt.ly/5Ex3DQm](https://cutt.ly/5Ex3DQm)](https://cutt.ly/5Ex3DQm) >>> Rendez-vous à la Station Ausone. “Paris, palais de l’Élysée. Le nouveau président de la République est informé du protocole numéro 5, un mystère réservé aux chefs de l’Etat. Cinq ans plus tard, alors qu’une nouvelle élection présidentielle approche, le meurtre d’un franc-maçon met cet étrange protocole sur le devant de la scène.” ©Electre 2021 La rencontre sera diffusée en direct sur la [chaîne YouTube](https://cutt.ly/EElPs52) de la librairie Mollat. Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe sanitaire et port du masque obligatoires.

Entrée libre, passe sanitaire et port du masque obligatoires

Venez rencontrer Jacques Ravenne à l’occasion de la sortie de son livre “Marcas”, co-écrit avec Éric Giacometti aux éditions Lattès. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

