La Buisse La Buisse Isère, La Buisse Rencontre avec Jacky Schwartzmann La Buisse La Buisse Catégories d’évènement: Isère

La Buisse

Rencontre avec Jacky Schwartzmann La Buisse, 19 novembre 2021, La Buisse. Rencontre avec Jacky Schwartzmann La Ressourcerie D1075 La Buisse

2021-11-19 12:30:00 12:30:00 – 2021-11-19 La Ressourcerie D1075

La Buisse Isère La Buisse Culture sur le pouce : Stopwork, les joies de l’entreprise moderne avec Jacky Schwartzmann. La rencontre sera animée par Dominique Osmont dans le cadre du Festival Livres à Vous, en partenariat avec le groupe Adéquation. La Ressourcerie D1075 La Buisse

dernière mise à jour : 2021-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, La Buisse Autres Lieu La Buisse Adresse La Ressourcerie D1075 Ville La Buisse lieuville La Ressourcerie D1075 La Buisse