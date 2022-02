Rencontre avec Isabelle Sorente Bibliothèque Aimé Césaire Paris Catégories d’évènement: île de France

Le vendredi 08 avril 2022

de 19h00 à 20h30

gratuit

Romancière française, Isabelle Sorente offre une pensée profonde sur les problèmes existentiels contemporains. Chroniqueuse littéraire sur France Inter et dans Philosophie magazine, autrice de plusieurs romans remarqués dont La Faille (J.C Lattès, 2015), Le complexe de la sorcière (J.C Lattès, 2020) ou son dernier opus La Femme et l’oiseau (J.C Lattès, 2021). Romancière française, autrice de grand talent, Isabelle Sorente s’emploie à l’analyse des travers de notre société : conformisme consumériste, addiction, racisme, violences faites aux femmes. Elle offre une pensée profonde sur les problèmes existentiels contemporains avec un apport philosophique remarquable. Ses essais s’appliquent à démontrer les limites de la rationalité et vient nous interroger sur notre rapport à la liberté et à la joie. “J’ai peur de la pensée tiède, de la pensée économe” L’autrice nous livre à travers ses romans de magnifiques portraits de femmes et d’hommes face à l’adversité, à la solitude et aux regrets. Isabelle Sorente viendra nous parler de son dernier roman La Femme et l’oiseau, ainsi que de son travail d’autrice, philosophe et de ses influences. Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder Paris 75014

