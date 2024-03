Rencontre avec Isabelle SANTOIRE La Sabline – Médiathèque Lussac-les-Châteaux, vendredi 15 mars 2024.

En partenariat avec l’association Les Passeurs de Mémoire du Lussacois, Isabelle Santoire, viendra, à la médiathèque, nous parler de son premier roman « Le temps des roses : Secrets de famille en Poitou », paru chez Geste Editions le 6 avril 2023. L’auteure retrace, dans cet ouvrage, l’histoire croisée de trois femmes entre la Charente-Maritime et la Vienne.

D’autres activités organisées par la Médiathèque dans le cadre du printemps des poètes sont à retrouver sur le site de La Sabline.

La Sabline – Médiathèque 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux 86320 Le Vinatier Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 83 39 81 http://www.lasabline.fr