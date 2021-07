Rencontre avec Isabelle Richard Fouesnant, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Fouesnant.

Rencontre avec Isabelle Richard 2021-07-05 – 2021-07-05 l’Archipel 1 Rue des Îles

Fouesnant Finistère

Dans le cadre de Morsure, exposition consacrée à l’estampe contemporaine à l’Archipel, pôle d’action culturelle de Fouesnant.

Isabelle Richard poursuit une recherche artistique autour de la mémoire grâce à ses médiums de prédilection : le dessin, la gravure, la danse et l’écriture. Imprégnée de paysages forestiers durant l’enfance, ses œuvres sont souvent inspirées par la nature et par la relation de l’homme avec cette nature et sont nourries par la poésie, la peinture et les philosophies chinoises.

Dans la série « Un craquement », elle juxtapose visuellement deux instants distincts, souvenirs visuels et sensoriels, collectés lors de balades en forêt, contemporaines ou de l’enfance. Ces associations créent ainsi des allers-retours, des déambulations entre le réel, les souvenirs et l’imaginaire.

Au cours de cette rencontre, nous vous proposons d’échanger avec l’artiste, de découvrir son processus de création ainsi que ses inspirations.

contact.archipel@ville-fouesnant.fr +33 2 98 51 20 24 http://www.archipel-fouesnant.fr/

Dans le cadre de Morsure, exposition consacrée à l’estampe contemporaine à l’Archipel, pôle d’action culturelle de Fouesnant.

Isabelle Richard poursuit une recherche artistique autour de la mémoire grâce à ses médiums de prédilection : le dessin, la gravure, la danse et l’écriture. Imprégnée de paysages forestiers durant l’enfance, ses œuvres sont souvent inspirées par la nature et par la relation de l’homme avec cette nature et sont nourries par la poésie, la peinture et les philosophies chinoises.

Dans la série « Un craquement », elle juxtapose visuellement deux instants distincts, souvenirs visuels et sensoriels, collectés lors de balades en forêt, contemporaines ou de l’enfance. Ces associations créent ainsi des allers-retours, des déambulations entre le réel, les souvenirs et l’imaginaire.

Au cours de cette rencontre, nous vous proposons d’échanger avec l’artiste, de découvrir son processus de création ainsi que ses inspirations.

dernière mise à jour : 2021-06-18 par