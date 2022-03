Rencontre avec Isabelle Motrot La Bibli Joinville-le-Pont Catégories d’évènement: Joinville-le-Pont

Val-de-Marne

Rencontre avec Isabelle Motrot La Bibli, 26 mars 2022, Joinville-le-Pont. Rencontre avec Isabelle Motrot

La Bibli, le samedi 26 mars à 16:00

Venez discuter avec Isabelle Motrot, directrice de rédaction du magazine Causette, du travail de journaliste de presse écrite, des choix des sujets et de la manière de les traiter au sein d’un magazine engagé ! Inscription par e-mail à [bibli@joinvillelepont.fr](mailto:bibli@joinvillelepont.fr) ou par téléphone au 01 49 76 60 32. Public adulte

Sur inscription, public adulte.

Venez discuter avec Isabelle Motrot, directrice de rédaction du magazine Causette ! La Bibli 23 rue de Paris 94340 Joinville-le-Pont Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T16:00:00 2022-03-26T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Joinville-le-Pont, Val-de-Marne Autres Lieu La Bibli Adresse 23 rue de Paris 94340 Ville Joinville-le-Pont lieuville La Bibli Joinville-le-Pont Departement Val-de-Marne

La Bibli Joinville-le-Pont Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/joinville-le-pont/

Rencontre avec Isabelle Motrot La Bibli 2022-03-26 was last modified: by Rencontre avec Isabelle Motrot La Bibli La Bibli 26 mars 2022 Joinville-le-Pont La Bibli Joinville-le-Pont

Joinville-le-Pont Val-de-Marne