Rencontre avec Isabelle Augereau Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Seine-Maritime

Rencontre avec Isabelle Augereau Fécamp, 20 janvier 2023, Fécamp . Rencontre avec Isabelle Augereau Bibliothèque Saint-Exupéry Fécamp Seine-Maritime

2023-01-20 18:00:00 18:00:00 – 2023-01-20 Fécamp

Seine-Maritime Lectures participatives entrecoupées d’échanges avec l’auteure Isabelle Augereau en partenariat avec la librairie Le Chat Pitre, autour de ses recueils de nouvelles : @coro-narration et Quelque part dans ce monde

Bibliothèque St-Exupéry

Public : ado-adulte Lectures participatives entrecoupées d’échanges avec l’auteure Isabelle Augereau en partenariat avec la librairie Le Chat Pitre, autour de ses recueils de nouvelles : @coro-narration et Quelque part dans ce monde

Bibliothèque St-Exupéry

Public : ado-adulte https://www.ville-fecamp.fr/ Fécamp

dernière mise à jour : 2022-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Fécamp, Seine-Maritime Autres Lieu Fécamp Adresse Bibliothèque Saint-Exupéry Fécamp Seine-Maritime Ville Fécamp lieuville Fécamp Departement Seine-Maritime

Fécamp Fécamp Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fecamp/

Rencontre avec Isabelle Augereau Fécamp 2023-01-20 was last modified: by Rencontre avec Isabelle Augereau Fécamp Fécamp 20 janvier 2023 Bibliothèque Saint-Exupéry Fécamp Seine-Maritime Fécamp seine-maritime

Fécamp Seine-Maritime