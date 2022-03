Rencontre avec Isabelle Ascencio à la Librairie Polinoise Poligny Poligny Catégories d’évènement: Jura

Poligny Jura Poligny Le Jeudi 10 mars à 18h30 Rencontre avec Isabelle Ascencio, pour son livre “Les évènements, suite” Dans ce roman, Joëlle Leblanc retrace l’histoire de son père, suite à son décès.

De l’Algérie à l’incident du 20 décembre 1975, l’histoire se déroule sous forme de flash-backs au fil du temps et des tragédies pour finalement mener à l’exil du père de famille.

