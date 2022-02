Rencontre avec Hugo Verlomme – La piste de l’eau, itinéraire aquatique et spirituel Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

A l'occasion de ce premier trimestre dédié à la connaissance de notre environnement marin et en complément des conférences scientifiques, nous vous proposons une rencontre avec un personnage hors du commun en la personne de Hugo Verlomme. Ami de longue date du domaine d'abbadia et du CPIE Littoral basque, Hugo ( écrivain optimiste et visionnaire, bodysurfeur) vient à votre rencontre. Il est l'auteur de plus de 30 livres, romans, documents, jeunesse, consacrés à la mer. Pionnier de la culture surf et des voyages en cargo, il est aussi l'auteur de romans cultes comme Mermere, récemment réédité, ou L'Homme des vagues, très lu dans les collèges. Dans ce livre court, écrit avec le rythme nerveux et continu d'une vague qui déferle, Hugo retrace les étapes de cet engagement charnel qui l'unit à l'eau sous toutes ses formes.

+33 5 59 74 16 18

C.P.I.E. Littoral Basque

