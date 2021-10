Bordeaux Station Ausone Bordeaux, Gironde Rencontre avec Hubert Védrine Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Rencontre avec Hubert Védrine Station Ausone, 2 novembre 2021, Bordeaux. Rencontre avec Hubert Védrine

Station Ausone, le mardi 2 novembre à 18:00

Retrouvez le livre : [[https://cutt.ly/2RtZgAc](https://cutt.ly/2RtZgAc)](https://cutt.ly/2RtZgAc) L’ancien ministre s’interroge sur ce qui va demeurer et ce qui doit être changé suite à la pandémie de Covid-19. Il évoque entre autres la refondation d’un système multilatéral international, et notamment un système d’alerte sanitaire, la manière de repenser le tourisme, la dépendance aux économies, la réhabilitation de l’Etat-nation ou la nouvelle demande d’Etat protecteur. ©Electre 2021 >>>> Rendez-vous à la Station Ausone. >>>> La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat. [[https://www.youtube.com/c/LibrairieMollatBordeaux](https://www.youtube.com/c/LibrairieMollatBordeaux)](https://www.youtube.com/c/LibrairieMollatBordeaux) Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe sanitaire et port du masque obligatoires.

Entrée libre, passe sanitaire et port du masque obligatoires

Venez rencontrer Hubert Védrine à l’occasion de la sortie de son livre “Et après ?” dans la collection de poche Pluriel aux éditions Fayard. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-02T18:00:00 2021-11-02T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Station Ausone Adresse 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Station Ausone Bordeaux