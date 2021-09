Fleuriel Historial du paysan soldat Allier, Fleuriel Rencontre avec Hubert Lecomte, auteur de “Joffre ou les cimetières d’Henri” Historial du paysan soldat Fleuriel Catégories d’évènement: Allier

Historial du paysan soldat, le dimanche 19 septembre à 16:30

« Dix ans après la guerre, Joffre, cheval du héros, accompagne Henri sur un chemin de désillusions. Ils ont vécu les mêmes épreuves pendant ces années de la Grande Guerre, et désormais leur place semble contestée dans un monde en métamorphose. » Voilà, en quelques mots l’univers de ce roman d’Hubert Lecomte, auteur originaire de la Somme, département bouleversé et marqué par la Première Guerre mondiale. Un roman, aussi, dans lequel les animaux tiennent une place importante, eux qui souffrirent terriblement de leur engagement contraint à ce conflit. L’occasion de revenir sur le processus d’écriture, la présence de traces toujours palpables de la guerre dans les régions du Nord de la France et la présence des animaux dans les armées en guerre… Dimanche 19 septembre 2021 de 16h30 à 18h00 Réservation obligatoire au 04 70 90 22 45. Gratuit.

Places limitées – Réservation obligatoire.

