Rencontre avec Hubert Haddad à Vendôme Vendôme, 16 décembre 2021, Vendôme.

Rencontre avec Hubert Haddad à Vendôme Vendôme

2021-12-16 19:30:00 19:30:00 – 2021-12-16

Vendôme Loir-et-Cher

Rencontre avec Hubert Haddad à Vendôme. Écrivains associés 14ème et 15ème mille lectures d’hiver. À Vendôme, Hubert Haddad évoquera les livres qu’il écrit, les auteurs qu’il aime et admire, les œuvres qui l’ont marqué et qui l’accompagnent dans son parcours d’écrivain. Il sera accompagné par deux comédiens, Laure Pasques et Antoine Marneur, pour la lecture de larges extraits de sa propre création littéraire et de passages de ses textes fondateurs. À l’issue de ces mises en voix, Hubert Haddad dialoguera avec le public, autour d’un verre si les conditions

sanitaires le permettent.

Ciclic Centre-Val de Loire vous invite à découvrir troisauteurs importants, Christophe Manon, Anne Serre et Hubert Haddad, entre le 18 novembre et le 16 décembre 2021, à l’occasion de six rencontres. Chaque écrivain vous emmènera en voyage dans son univers littéraire.

nadia@wish-aparte.com +33 6 17 03 63 17

Rencontre avec Hubert Haddad à Vendôme. Écrivains associés 14ème et 15ème mille lectures d’hiver. À Vendôme, Hubert Haddad évoquera les livres qu’il écrit, les auteurs qu’il aime et admire, les œuvres qui l’ont marqué et qui l’accompagnent dans son parcours d’écrivain. Il sera accompagné par deux comédiens, Laure Pasques et Antoine Marneur, pour la lecture de larges extraits de sa propre création littéraire et de passages de ses textes fondateurs. À l’issue de ces mises en voix, Hubert Haddad dialoguera avec le public, autour d’un verre si les conditions

sanitaires le permettent.

Nemo Perier Stefanovitch

Vendôme

dernière mise à jour : 2021-11-12 par