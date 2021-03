Paris Bibliothèque Goutte d'Or Paris Rencontre avec Hervé Le Tellier Bibliothèque Goutte d’Or Paris Catégorie d’évènement: Paris

Rencontre avec Hervé Le Tellier Bibliothèque Goutte d’Or, 18 mai 2021-18 mai 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 18 mai 2021

de 19h à 21h

gratuit

Rencontre avec Hervé Le Tellier, lauréat du prix Goncourt 2020 pour son Roman L’Anomalie, dont le succès a fait le deuxième Goncourt le plus vendu depuis l’existence de ce prix. Le 10 mars 2021, un avion Paris-New York est pris dans une tempête en vol. Après plusieurs minutes terrifiantes, il réussit à atterrir. A son bord, plusieurs passagers que nous allons suivre tout au long du roman. Mais, chose insensée : trois mois plus tard, le même avion avec les mêmes passagers atterrit au même endroit. Comment est-ce possible ? A travers ce roman virtuose, Hervé Le Tellier, avec humour et légèreté, nous amène, l’air de rien à des questionnements philosophiques sur ce qui constitue l’identité d’un individu, sur la liberté dont nous disposons, sur la grande vacuité de notre société qui court aveuglément sans savoir où elle va. Selon les dispositions sanitaires en vigueur, la rencontre aura lieu sur place en public ou par visio-diffusion. L’Anomalie d’Hervé Le Tellier (Gallimard, 2020) est disponible à la bibliothèque Goutte d’Or à la cote LET. Animations -> Lecture / Rencontre Bibliothèque Goutte d’Or 2 rue Fleury Paris 75018

2 : La Chapelle (321m) 2, 4 : Barbès-Rochechouart (329m) 4,5 : Gare du Nord B, D, E : Gare du Nord

Contact :Bibliothèque Goutte d’Or 01 53 09 26 10 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-goutte-d-or-1744 https://fr-fr.facebook.com/bibliothequegouttedor/ 0153092610 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr Animations -> Lecture / Rencontre Étudiants;Bibliothèques;En famille

Date complète :

2021-05-18T19:00:00+02:00_2021-05-18T21:00:00+02:00

CC

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Bibliothèque Goutte d'Or Adresse 2 rue Fleury Ville Paris