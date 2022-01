Rencontre avec Henri Simon, autour du documentaire « Henri sans Chichi » de Mathieu Le Goff Librairie Publico – Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

_Henri sans chichi_ un documentaire de Matthieu Le Goff autour de 70 ans de militance ouvrière et de lutte de classe. [**Henri Simon**](https://maitron.fr/spip.php?article24556) est né le 25 novembre 1922 à Rozay-en-Brie (Seine et Marne) ; employé, technicien juridique en assurance vie ; militant de la CGT écarté vers 1954 ; membre de « Socialisme ou barbarie » ; un des fondateurs de _Informations Liaisons Ouvrières_ puis de [_Informations et Correspondances Ouvrières_](http://archivesautonomies.org/spip.php?rubrique42). Il publie régulièrement un gratuit _Dans le monde une classe en lutte_ et intervient sur [Radio libertaire](https://radio-libertaire.org/accueil.php) dans les _Chroniques syndicales_. Mathieu Le Goff présente ainsi ce documentaire : « Henri sans Chichi », _c’est une rencontre qui aurait pu ne jamais arriver. Il suffisait de frapper à la porte du premier étage de mon immeuble pour savoir qu’elle était grande ouverte, par un centenaire à la voix douce._ _Henri m’a fait entrer dans son monde de livres politiques, de mémoires militantes, de souvenirs du siècle dernier, au milieu desquels il continue à écrire et à porter son regard sur le monde contemporain._ **Pour cette soirée, Henri Simon sera présent.**

