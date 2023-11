Rencontre avec Hélène Richard et Frédéric Hojlo Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris, 2 décembre 2023, Paris.

Le samedi 02 décembre 2023

de 11h30 à 13h00

.Public adultes. gratuit

Dans le cadre du festival SoBD, la médiathèque de la Canopée vous convie à une rencontre avec Hélène Richard, des éditions FLBLB, et Frédéric Hojlo, auteur du récent « Second Souffle ».

Dans le cadre d’un Café BD spécial, la médiathèque aura le plaisir de recevoir Hélène Richard et Frédéric Hojlo.

Autrice connue sous le nom de Lénon, Hélène Richard fait partie de l’équipe de six personnes en charge de la maison d’édition FLBLB (Scop). Elle viendra nous parler du catalogue de FLBLB, des auteurs et autrices, mais aussi du fonctionnement d’une maison d’édition indépendante. Elle répondra aux questions des bibliothécaires, des lecteurs et des lectrices, autour d’une tasse de thé ou de café.

Frédé­­ric Hojlo est un grand connaisseur du monde de la bande dessinée alter­­na­­tive, atten­­tif au travail des auteurs et des éditeurs et à l’en­­vers du décor en géné­­ral. Il a été chro­­niqueur et rédac­­teur en chef adjoint en charge de la bande dessi­­née alter­­na­­tive de 2016 à 2023 pour le site ActuaBD.com et a écrit pour les éditions Icono­­vox, Kiblind et The Hoochie Coochie. Il viendra nous présenter son livre paru en août, Second Souffle, un état des lieux de la bande dessinée alternative sur la période 2000-2020.

Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris

Contact : https://sobd2023.com/ +33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee

