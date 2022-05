Rencontre avec Hélène Dorion Saint-Sauveur-en-Puisaye, 28 mai 2022, Saint-Sauveur-en-Puisaye.

Rencontre avec Hélène Dorion Place du Château Musée Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye

2022-05-28 – 2022-05-28 Place du Château Musée Colette

Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne Saint-Sauveur-en-Puisaye

EUR 7 7 Rencontre – cycle Ils/elles aiment Colette

Jumelage avec la maison Gabrielle-Roy

Après la 9e édition du Festival international des écrits de femmes, nous poursuivons notre découverte de la richesse des littératures canadiennes et québécoises avec la poétesse Hélène Dorion.

Rédactrice dans une revue philosophique dans un premier temps, poétesse et écrivaine dans un second temps, Hélène Dorion a publié une vingtaine d’ouvrages de genres variés : elle publie des albums jeunesse, des essais mais aussi des recueils de poésie et des romans. Son œuvre lui a valu plusieurs prix littéraires tels que le prix Anne-Hébert, le prix du Gouverneur général du Canada, le prix International de Poésie Wallonie-Bruxelles. Elle fait également partie des jurys permanents des prix internationaux de poésie de langue Léopold-Senghor et Louise-Labé, elle est membre de l’Académie des lettres du Québec et Chevalier de l’Ordre national du Québec ainsi qu’officière de l’Ordre du Canada.

De passage en France, elle évoquera plus spécifiquement ces deux derniers ouvrages : Mes forêts et Pas même le bruit d’un fleuve publiés aux éditions Bruno Doucey.

Un chemin d’ombres et de lumière qui donne sens à ce qu’on appelle humanité. B. Doucey

cbourand@maisondecolette.fr +33 3 86 44 44 05

Place du Château Musée Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye

